Дизайнер сайтов для постоянного сотрудничества

Требования к специалисту по дизайну сайтов, графики (фирменный стиль/лого/полиграфия) :

- Наличие отличного портфолио;

- Создающий великолепные макеты сайтов и т.д.;

- Креативность мышления;

- Ответственно подходящий к поставленной задаче;

- Честность;

- Исполнительность.

Как и в чем вы это делаете, мне особо не интересно, главное Ваше качественное портфолио (именно ваше).

Обязанности :

- разработка дизайна сайтов;

- разработка графики, баннеров.

Работа удаленно, по договору.

Интересует именно дизайнеры со своими, красивыми работами, которые можно показать заказчику и выложить у себя на сайте, указав под ними ваше имя. Чтобы не было потом недоразумений, что это не ваша работа или ее нельзя выкладывать, так как права у другой студии. Собственно ваши работы сами себя должны продавать, конечно с моей помощью) . Укажите в заявке 3-4 работы лучшие по вашему мнению, также цену за ваши услуги.

Териториально предпочтение Киев, но это не столь важно.