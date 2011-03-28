Специалист с навыками работы с графич. редакторами

Для постоянной, удаленной работы требуется дизайнер – растровик. Основная работа – дизайн сайтов, иногда обработка фотографий, иногда отрисовка интерфейсной части сайтов и др. (схем проездов, тизеров и др.). Основное требование: опыт (ссылка на ...
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Что требуется делать?
Я говорю, что нужно нарисовать в формате сайта, а вы создаете. Придумывать практически ничего не потребуется, я все скажу откуда взять, что куда подвинуть и где зелененькое заменить на синенькое.
Какой-нибудь ориентир ваших расценок лучше писать.
Т.к. интересует постоянное сотрудничество это фактор тоже важный.
Также очень хорошо, если вы достаточно часто доступны, об этом тоже скажите. Это плюс.
P.S. Преимущество отдам тем, умеет сначала дизайн-макет делать в виде блоков, т.е. как бы схемы(эскиза) дизайна сайта.
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