Программисты, дизайнеры

ЗАО компания “ХАЙЕР” (г. Москва), работающая в сфере информационных технологий (IT) и в области

веб-разработок, приглашает к сотрудничеству программистов, дизайнеров и других талантливых людей, умеющих работать в команде, живущих в ногу со временем, кто не боится думать нестандартно, предлагать свои идеи и стремится изменить мир к лучшему.

Вместе мы реализуем все наши проекты, воплотим идеи в жизнь и построим лучшую компанию.

Интересно?

Расскажите нам о себе: [email protected]

http://www.byhigher.com