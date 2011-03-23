Программисты, дизайнеры

Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок234 просмотра
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ЗАО компания “ХАЙЕР” (г. Москва), работающая в сфере информационных технологий (IT) и в области

веб-разработок, приглашает к сотрудничеству программистов, дизайнеров и других талантливых людей, умеющих работать в команде, живущих в ногу со временем, кто не боится думать нестандартно, предлагать свои идеи и стремится изменить мир к лучшему.

Вместе мы реализуем все наши проекты, воплотим идеи в жизнь и построим лучшую компанию.

Интересно?

Расскажите нам о себе: [email protected]

http://www.byhigher.com

13 лет назад
byhigher
Эдгар 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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