Ищу графического дизайнера

Нужен для удаленной постояной работы веб-дизайнер. Только с Украины. Обязательно постоянно в рабочее время должен быть в сети, и на связи по тел. Обязательно портфолио работ. Зарплата в месяц - 3000 грн. Примерный объем в месяц - 2-6 ...