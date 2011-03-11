Требуется дизайнер. Только Киев.

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок252 просмотра
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Здравствуйте.

Требуется ответственный дизайнер.

Рассматриваю только предложения из Киева.

Требования:

Внимательность, исполнительность, ответственность.

Понимание понятия «крайний срок».

Обязанности:

Создание идей в области дизайна

Разработка дизайн-макетов

Разработка дизайна баннеров и логотипов

Подробности по тел. - 0979703773

Резюме присылайте по адресу - [email protected]

13 лет назад
webmarafon
Руслан 
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
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