Веб-дизайнер (удаленная работа)

Для ребрендинга существующего и разработки новых собственных интернет проектов требуется веб дизайнер.

Возможно официальное трудоустройство (налоги, запись в трудовой, контракт) для проживающего в России и Соцпакет! Стабильная зарплата на банковскую карту.

Удаленное рабочее место (взаимодействие с командой через систему совместной разработки проектов).

Не полный рабочий день. Выходные СБ и ВС, праздничные дни.

Компания занимается контент ресурсами, предоставляемых для провайдеров Сибирского региона. Среди клиентов федеральные и все местные компании.

На данную должность, предпочитаем взять девушку с художественным образованием, можно учащуюся по профилю.

Рассматриваем кандидатуры с резюме и обязательно портфолио.

Предпочтительно, к способностям дизайнера, уметь верстать и делать флеш баннеры.

От кандидата ожидаются человеческие качества, такие как, коммуникабельность, инициативность, общение в команде, надежность и т.п.

Заработная плата без задержек: аванс до 5 числа, зрп до 18 числа.

Бюджет 15 000-20 000 рублей в месяц.