Требуется веб-дизайнер на удаленную работу

Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок349 просмотров
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Требуется веб-дизайнер на удаленную работу

Веб-студии из г.Чебоксары на постоянную УДАЛЕННУЮ работу требуется веб-дизайнер.

Требования:

- опыт работы,

- ответственность,

- наличие портфолио,

- творческое мышление

Функции:

- дизайн сайтов

- разработка логотипов

- разработка фирменного стиля

Условия работы:

- работа удаленно,

- оплата сразу после утверждения дизайн-макета Заказчиком

- оплата от 1000 руб за одно задание (дизайн-макет) – оговаривается отдельно

- сроки выполнения работы – 2-4 дня в зависимости от сложности

- место проживания кандидата не имеет значения

Присылайте свою заявку с указанием портфолио на данную должность на электронную почту [email protected] либо пишите здесь.

13 лет назад
Gold_masha3
Сальцина 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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