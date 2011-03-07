На сайт уроков по Фотошоп требуются авторы. Подробности в личном сообщении. или icq - 124-306
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Требуется веб-дизайнер на удаленную работу
Веб-студии из г.Чебоксары на постоянную УДАЛЕННУЮ работу требуется веб-дизайнер.
Требования:
- опыт работы,
- ответственность,
- наличие портфолио,
- творческое мышление
Функции:
- дизайн сайтов
- разработка логотипов
- разработка фирменного стиля
Условия работы:
- работа удаленно,
- оплата сразу после утверждения дизайн-макета Заказчиком
- оплата от 1000 руб за одно задание (дизайн-макет) – оговаривается отдельно
- сроки выполнения работы – 2-4 дня в зависимости от сложности
- место проживания кандидата не имеет значения
Присылайте свою заявку с указанием портфолио на данную должность на электронную почту [email protected] либо пишите здесь.
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