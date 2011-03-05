Веб-дизайнер на постоянное сотрудничество

Нужен дизайнер на выполнение разовых проектов.

По мере возможности нахожу клиентов для создания сайтов. Доход по палам. Сейчас уже есть один заказчик и нужно будет сделать дизайн для сайта компании занимающейся недвижимостью (за этот сайт я возьму 6000 рублей, т.е. по 3000 на человека).