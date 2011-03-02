Нужен дизайнер сайтов

На постоянную работу, в штат удаленно: Профессиональный web-дизайнер - спец. образование, опыт от 2 лет наличие портфолио обязательно Желателен опыт создания веб-интерфейсов и умение делать макеты в разных стилистиках. Даже небольшой опыт в айдентике также будет большим преимуществом ...