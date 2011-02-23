Арт директор (Главный web-дизайнер)

Что необходимо будет делать: управлять командой дизайнеров из 3 человек. Основная работа связана с дизайном сайтов и разработкой фирменного стиля.

В первую очередь рассматриваются кандидаты работавшие длительный период на должности дизайнера в компания с аналогичным профилем.

Обязательно:

— Наличие качественного портфолио и креативных работ в WEB дизайне

— Опыт работы в WEB дизайне более 4 лет

— Понимание как должен выглядеть сайт. Понимание принципов верстки (верстать не надо)

— Креативный и нестандартный подход в дизайне

— Умение удовлетворять клиента и находить выход из сложных ситуаций

— Понимание основных принципов маркетинга при проектирование дизайна и создание продающих сайтов

— Умение управлять, учить и учиться

— Опыт работы в команде разработки

— Опыт проектирования и дизайна сайтов и интерфейсов

— Опыт рисования иконок

— Опыт разработки логотипов и фирменного стиля

— Умение работать в команде

— Исполнительность

— Творческое мышление

Умения:

— Отличное владение графическими пакетами Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

— Знание дизайна и типографики

— Уверенное пользование ПК/Интернет, обучаемость

— Знание flash—анимации

— Опыт прототипирования интерфейсов

— Опыт рисования иллюстраций

— Рисование от руки

— В центре города Новосибирска. Удобное расположение офиса в современном бизнес-центре класса «А»

— Официальное трудоустройство;

— Медицинское страхование;

— Оценка роста и пересмотр зарплаты сотрудника раз в три месяца;

— Отличная возможность карьерного роста;

— Гибкий график работы, 40-часовая рабочая неделя;

— В молодом дружном коллективе;

— График работы 5 рабочих дней с 9 до 18-00;

— Интересные большие проекты;

— Стабильная заработная плата и ежемесячные бонусы;

— Оплачиваемый отпуск;

— Бесплатно кофе, чай, сливки, сахар, корпоративы