Арт директор (Главный web-дизайнер)

Требуется веб-дизайнер для длительного сотрудничества. Обязанности. - составление дизайн-макетов сайтов; Требования. - владение графическими программами (любыми удобными для выполнения заданий - Photoshop, CorelDraw и т.д.); - чувство стиля; - умение составлять именно макеты сайтов; - представление о вёрске (самой вёрсткой вам заниматься ...
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Что необходимо будет делать: управлять командой дизайнеров из 3 человек. Основная работа связана с дизайном сайтов и разработкой фирменного стиля.
В первую очередь рассматриваются кандидаты работавшие длительный период на должности дизайнера в компания с аналогичным профилем.
Обязательно:
— Наличие качественного портфолио и креативных работ в WEB дизайне
— Опыт работы в WEB дизайне более 4 лет
— Понимание как должен выглядеть сайт. Понимание принципов верстки (верстать не надо)
— Креативный и нестандартный подход в дизайне
— Умение удовлетворять клиента и находить выход из сложных ситуаций
— Понимание основных принципов маркетинга при проектирование дизайна и создание продающих сайтов
— Умение управлять, учить и учиться
— Опыт работы в команде разработки
— Опыт проектирования и дизайна сайтов и интерфейсов
— Опыт рисования иконок
— Опыт разработки логотипов и фирменного стиля
— Умение работать в команде
— Исполнительность
— Творческое мышление
Умения:
— Отличное владение графическими пакетами Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
— Знание дизайна и типографики
— Уверенное пользование ПК/Интернет, обучаемость
— Знание flash—анимации
— Опыт прототипирования интерфейсов
— Опыт рисования иллюстраций
— Рисование от руки
— В центре города Новосибирска. Удобное расположение офиса в современном бизнес-центре класса «А»
— Официальное трудоустройство;
— Медицинское страхование;
— Оценка роста и пересмотр зарплаты сотрудника раз в три месяца;
— Отличная возможность карьерного роста;
— Гибкий график работы, 40-часовая рабочая неделя;
— В молодом дружном коллективе;
— График работы 5 рабочих дней с 9 до 18-00;
— Интересные большие проекты;
— Стабильная заработная плата и ежемесячные бонусы;
— Оплачиваемый отпуск;
— Бесплатно кофе, чай, сливки, сахар, корпоративы
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