Американской компании-разработчику программного обеспечения на постоянную работу требуются Web-дизайнер для рисования графических элементов сайта и GUI приложений.

Работа удалённая, все коммуникации между участниками проекта происходят через Интернет и использованием соответствующих инструментов.

Требования:

• Высшее образование;

• Опыт работы не менее 2 лет на аналогичной должности;

• Высокая степень организованности и ответственности;

• Отличное знание Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Power point, Macromedia Dreamweaver;

• Хорошие знания HTML/CSS;

• Знание векторной и растровой графики;

• Приветствуется опыт дизайна графического интерфейса ПО;

• Наличие портфолио;

Функциональные обязанности:

• Создание дизайна web-сайтов;

• Дизайн иконок для интерфейса ПО;

Условия работы:

Оплата труда почасовая.

Если Вас заинтересовала наша вакансия высылайте Ваше резюме с портфолио прямо сейчас (с пожеланиями по з\п) hr-менеджеру - [email protected]. Каждое полученное резюме мы детально рассматриваем. Подходящих кандидатов мы приглашаем на удалённое собеседование на русском языке в скайпе (голосом).