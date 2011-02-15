Найду команду/людей для дальнейшего сотрудничества! Требования: проживание: Киев возраст: 17-22 опыт роботы: больше года! Желательно: -наличие портфолио! -контакты!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В IT компанию требуется креативный Web-designer с опытом работы.
Основные требования:
• Опыт разработки дизайнов и верстки web сайтов, блогов WordPress etc.
• Профессиональное владение графическими пакетами ( Adobe Photoshop, Adobe Illustrator etc.)
• Знание HTML, CSS
• Желательно знание английского на уровне Pre-Intermediate
Личные качества:
• Креативность
• Ответственность
Обязанности:
• Создание дизайнов web сайтов, блогов
• Создание баннеров, логотипов
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