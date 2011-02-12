Дизайнер для сотрудничества

$50
Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок360 просмотров
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Здравствуйте, необходим дизайнер для регулярных заказов - постоянного сотрудничества - правки шаблонов templatemonster и подобных, разработки собственных, разработки фирменного стиля, дизайна баннеров.

Первое время - оплата за проекты, при необходимости зарплата.

Проект 1 - разработать и нарисовать баннеры для страницы facebook.

Проект 2 - правка и доработка шаблонов templatemonster

Проект 3 - разработка facebook страницы

Если вы обладаете навыками верстки (css, fbml) - большой плюс.

Основное требование умения и навыки, взаимопонимание, регулярное общение и присуствие на связи.

Пожалуйста свяжитесь со мной по скайпу или посредством личных сообщений.

13 лет назад
mechanic
44 годаТаиланд
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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