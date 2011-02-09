Требуется веб-дизайнер.

Требуются веб-дизайнеры на крупный проект и в штат. Мы бы хотели видеть в вас: ----------------------------- Креативную, творческую и всесторонне развитую личность. Нестандартность и вариативность мышления. Отношение к работе, как к любимому занятию. Желание не останавливаться на достигнутом, постоянно учиться, развиваться, узнавать что-то ...