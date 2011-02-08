Требуется на удаленную работу web-дизайнер

Найду команду/людей для дальнейшего сотрудничества! Требования: проживание: Киев возраст: 17-22 опыт роботы: больше года! Желательно: -наличие портфолио! -контакты!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности:
• Разработка графического дизайна сайтов
Требования:
• Знание программ: Adobe Photoshop CS3, Adobe Illustrator CS3, CorelDRAW, Flash, Html.
Резюме можно отправлять по адресу: [email protected] с указанием желаемой з\п в час.
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