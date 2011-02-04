Дизайнер на постоянную работу

$500
Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок409 просмотров
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Проводиться набор - тестирование претендентов на вакансию дизайнера.

Требования

- веб 2,0 дизайн

- своевременность,

- ответственность

- уверенные знания и опыт Фотошопа

- желание учится и повышать скорость.

Часто дизайны нужно будет не рисовать с нуля а ре-дизайнировать существующие.

Оплата 25-50 у.е за проект

13 лет назад
tronman
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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