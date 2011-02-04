Дизайнер на постоянную работу

Для постоянного сотрудничества, в активно развивающуюся студию требуется дизайнер. Уровень работ - http://agrweb.ru/portfolio/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проводиться набор - тестирование претендентов на вакансию дизайнера.
Требования
- веб 2,0 дизайн
- своевременность,
- ответственность
- уверенные знания и опыт Фотошопа
- желание учится и повышать скорость.
Часто дизайны нужно будет не рисовать с нуля а ре-дизайнировать существующие.
Оплата 25-50 у.е за проект
- Похожие заказы
- $1000Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1500
Как удаленно, так и в офис! Рассматриваем кандидатов с опытом от 3-х лет! Для постоянного сотрудничества! Для дизайнеров из других городов в перспективе возможен переезд в Москву! (по желанию). Пишите в проект. Жду!Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется дизайнер (художник). Попроектная оплата. Работа по договору. Оплата на расчетный счет, либо наличными. Опыт работы от 2 лет. В заявке указыйте расценки и портфолио. --- Требования по макетам: - файл psd - разделение на слои и группы, удобные ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Молодой развивающейся веб-студии требуется дизайнер. Основные обязанности две - делать дизайны веб-страниц и расти над собой. :) Опыт работы обязателен. Наличие портфолио работ - желательно. Размер заработной платы устанавливается по результатам собеседования.Закрыт13 лет назад
Коллеги, спасайте от завала заказов. Иногда их получается довольно много, и один я не справляюсь. Мне нужен помощник, который сможет работать качественно и сдавать работу в срок. Хотелось бы рассчитывать на долговременное сотрудничество. Плачу за простой ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт13 лет назад
Контактные данные тут http://www.weblancer.net/users/soft35/ звоните, приходите, показывайте работыЗакрыт13 лет назад
Нужен веб дизайнер в Москве, оплата высокая. icq 626701675 skype tatyana92191 [email protected]Закрыт13 лет назад
- $1000
Доброго времени суток! Мы – NikitaOnline, ведущий производитель и издатель компьютерных игр и онлайн-сервисов с 1991г. Мы ищем WEB-дизайнеров на free-lance! Работа на постоянной основе, оплата по часам, учет времени в GoogleDocs Мы нацелены на долговременное и взаимовыгодное сотрудничество. ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
Студии рекламы "АРТ Мирада Вива" требуется дизайнер сайтов. Необходим опыт работы в этой сфере. Просьба присылать резюме и портфолио на мейл: [email protected]Закрыт13 лет назад
Здравствуйте, Сергей. Веб-компании требуется на постоянную основу опытный веб дизайнер - можно посдельно. оплата зависит от сложности и объема работы. но не дорого, т.к. компания региональная. есть несколько вопросов: - Какие способы оплаты Вы предпочитаете, и есть ли ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт13 лет назад