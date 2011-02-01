Веб дизайнер в помощь

Коллеги, спасайте от завала заказов. Иногда их получается довольно много, и один я не справляюсь. Мне нужен помощник, который сможет работать качественно и сдавать работу в срок. Хотелось бы рассчитывать на долговременное сотрудничество.

Плачу за простой макет от 50 уе (одна страница). За более сложные от 100-200 уе.

Также есть работа для верстальщиков и программистов.

За подробностями пишите в аську 380047968.