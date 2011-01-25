Нужен дизайнер для периодической работы

Дизайн сайтовЗакрыт35 заявок475 просмотров
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Нужен дизайнер для периодического выполнения работы. Будут требоваться элементы сайтов, баннера, иконки.

От кандидата важно прежде всего качество работы. Кидайте ссылки на ваше портфолио.

13 лет назад
drugger
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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