Нужен дизайнер для периодической работы

Нужен дизайнер-верстальщик на постоянную работу.Создается новый информационно- новостной портал,с множеством полноценных разделов и большим кол-ом сервисов !Работа в офисе,город Москва.Работа в офисе через месяц где то.Пока можно выполнять работу на удаленке.Писать все предложения и резюме ...