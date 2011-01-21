Дизайнеры сайтов. Постоянное сотрудничество.

Дизайн сайтовЗакрыт23 заявки454 просмотра
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Приветствую!

Сами не справляемся с объемом заказов и срочно ищем дизайнера сайтов в нашу команду! HELP!!!

Интересуют как дизайнеры предпочитающие рисовать сайты насыщенные графикой, так и любители информационного дизайна!

Ориентировочная стоимость: 130-500$ за проект.

13 лет назад
myagkof
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
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