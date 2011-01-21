Дизайнеры сайтов. Постоянное сотрудничество.

Ишим единомышленника для организации полноценной Web-Студии. Есть Все хостинг, домин, CMS, web-программист, менеджер по работе с клиентами … Нет дизайна и дизайнера
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Сами не справляемся с объемом заказов и срочно ищем дизайнера сайтов в нашу команду! HELP!!!
Интересуют как дизайнеры предпочитающие рисовать сайты насыщенные графикой, так и любители информационного дизайна!
Ориентировочная стоимость: 130-500$ за проект.
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