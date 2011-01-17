Ищу профессионального Web дизайнера.

Добрый день - команда веб студии ищет талантливого профессионального web диза, для сотрудничества на постоянной* основе.

В связи с потребностью повышения качества финальных макетов для некоторых проектов.

Требования к исполнителю:

Навыки рисование - художественная школа (обязательный минимум).

Знание Corel Draw, Photoshop на отлично.

Требования к инструментам - планшет , профессиональный монитор, перечисленное П.О.

Требования к коммуникациям - быстрый интернет, скайп, мобильный телефон.

Опыт работы - создание макетов для flash сайтов (в портфолио обезательно) , для прочих для интерактивных сайтов, представление о технологиях flash и ajax, скриптах и современныз дизайнах сайтов , реализованных с применением этих технологий, опыт работы с flash аниматорами.

Условия работы - любой макет дизайнера принимается арт директором, потом принимается заказчиком.

Все макеты на начальной стадии обрисовываются простым эскизом на планшете, утверждаются эскизы ( 2 из предоставленных 3), расположение элементов, техника реализации, контентный материал для макета (фото и прочее ), реализуются два макета по эскизам. Макеты реализуются по одному или оба - по желанию заказчика, если оба макета не устраивают совсем рисуется третий.

При утверждении макета - финальная доработка дизайнером бесплатно - за весь срок проекта (1 мес).

Оплата: веб мани.

Объемы 2 проекта в месяц.

Стоимость проектов: 50$ статика, коллаж, простой flash (главная, внутренняя) , от 100 до 250$ (главная , внутренние, технические) статика, flash , на 50% с обрисованными главными и второстепенными элементами макета, с предоставлением контента под флешь анимацию (если нужно).

От 250 - до 500 панорамные макеты (главная , внутренние, технические, логотип) flash , на 70- 100% отрисованными главными и второстепенными макетами элементами макета. , с предоставлением контента для flash аниматоров (если нужно).

Неприемлемо -

1. Если Вы не соблюдаете сроки,

2. Если Вы не соблюдая сроки халтурите.

3. Если вы "халявите" - на доводке элементов макета , прорисовке, мелочей* и т.д.