Ищу профессионального Web дизайнера.

Постоянная работа на полный рабочий день с окладом Время работы: с 10.00 до 19.00 по Москве (кроме выходных) Обязательное нахождение "он-лайн" в это время по ICQ, Skype Опыт работы по специальности от 2х лет Основные обязанности: разработка макетов сайтов, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день - команда веб студии ищет талантливого профессионального web диза, для сотрудничества на постоянной* основе.
В связи с потребностью повышения качества финальных макетов для некоторых проектов.
Требования к исполнителю:
Навыки рисование - художественная школа (обязательный минимум).
Знание Corel Draw, Photoshop на отлично.
Требования к инструментам - планшет , профессиональный монитор, перечисленное П.О.
Требования к коммуникациям - быстрый интернет, скайп, мобильный телефон.
Опыт работы - создание макетов для flash сайтов (в портфолио обезательно) , для прочих для интерактивных сайтов, представление о технологиях flash и ajax, скриптах и современныз дизайнах сайтов , реализованных с применением этих технологий, опыт работы с flash аниматорами.
Условия работы - любой макет дизайнера принимается арт директором, потом принимается заказчиком.
Все макеты на начальной стадии обрисовываются простым эскизом на планшете, утверждаются эскизы ( 2 из предоставленных 3), расположение элементов, техника реализации, контентный материал для макета (фото и прочее ), реализуются два макета по эскизам. Макеты реализуются по одному или оба - по желанию заказчика, если оба макета не устраивают совсем рисуется третий.
При утверждении макета - финальная доработка дизайнером бесплатно - за весь срок проекта (1 мес).
Оплата: веб мани.
Объемы 2 проекта в месяц.
Стоимость проектов: 50$ статика, коллаж, простой flash (главная, внутренняя) , от 100 до 250$ (главная , внутренние, технические) статика, flash , на 50% с обрисованными главными и второстепенными элементами макета, с предоставлением контента под флешь анимацию (если нужно).
От 250 - до 500 панорамные макеты (главная , внутренние, технические, логотип) flash , на 70- 100% отрисованными главными и второстепенными макетами элементами макета. , с предоставлением контента для flash аниматоров (если нужно).
Неприемлемо -
1. Если Вы не соблюдаете сроки,
2. Если Вы не соблюдая сроки халтурите.
3. Если вы "халявите" - на доводке элементов макета , прорисовке, мелочей* и т.д.
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