Нужен веб-дизайнер для постоянного сотрудничества

Очень хотим видеть в команде опытного веб-дизайнера.

Требования:

1. Создание дизайна сайта в разных стилях (web 2.0, калассика, Luxury, интернет-магазины)

2. Разработка логотипов и корпоративной символики (визитки, фирменные бланки, конверты и т.п.)

3. Дизайн для печати (буклеты, листовки, флайеры и т.п.)

4. Высокая скорость работы и постоянный контакт (Skype, Email, ICQ и т.д.).

5. Только для жителей Украины, еще лучше – Киев, т.к. для хороших фрилансеров в перспективе будет возможность перейти на постоянную работу в офисе в Киеве.

6. Готовность работать на почасовой основе (начинаем с 5 долларов в час), размер ЗП будет увеличиваться + бонусы.

7. Наличие портфолио.

Пожалуйста, в своей заявке опишите своё соответствие вышеуказанным требованиям.

Выбранному кандидату будет предоставлено тестовое задание. Тестовая работа оплачивается.

Просьба компании и веб-студии не тратить свое время, это вакансия только для частных фрилансеров.