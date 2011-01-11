Нужен веб-дизайнер для постоянного сотрудничества

Нужен дизайнер для создание УНИКАЛЬНЫХ макетов сайтов. От вас макет в .psd в основном это только главная страница. Сайты практически все однотипные новостные. Темы будут рода здоровье, женский журнал, мужской, спортивные сайты, новости определенных тематик ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Очень хотим видеть в команде опытного веб-дизайнера.
Требования:
1. Создание дизайна сайта в разных стилях (web 2.0, калассика, Luxury, интернет-магазины)
2. Разработка логотипов и корпоративной символики (визитки, фирменные бланки, конверты и т.п.)
3. Дизайн для печати (буклеты, листовки, флайеры и т.п.)
4. Высокая скорость работы и постоянный контакт (Skype, Email, ICQ и т.д.).
5. Только для жителей Украины, еще лучше – Киев, т.к. для хороших фрилансеров в перспективе будет возможность перейти на постоянную работу в офисе в Киеве.
6. Готовность работать на почасовой основе (начинаем с 5 долларов в час), размер ЗП будет увеличиваться + бонусы.
7. Наличие портфолио.
Пожалуйста, в своей заявке опишите своё соответствие вышеуказанным требованиям.
Выбранному кандидату будет предоставлено тестовое задание. Тестовая работа оплачивается.
Просьба компании и веб-студии не тратить свое время, это вакансия только для частных фрилансеров.
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