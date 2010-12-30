Требуются сотрудники в веб-студию.

Здравствуйте, коллеги.

В веб-студию в связи с расширением требуются следующие специалисты:

1. Специалисты по CMS - Joomla, Wordpress, Drupal, Bitrix, если хорошо умеете работать с другими - буду рад рассмотреть.

2. Веб-дизайнеры.

3. Верстальщики с навыками как обычной вёрстки, так и вёрстки под CMS

Скажу сразу - студия только завоёвывает себе место под солнцем, поэтому цена за работу сравнительно не высокая.

Присылайте свои резюме на [email protected]

В резюме указывайте, на какую должность претендуете, что умеете, примеры выполненных работ (если не имеете таковых - дам бесплатное тестовое задание - посмотрю, что умеете). А так же примерную стоимость Вашей работы.

Не забывайте указывать контакты - аську, скайп, телефон. После прохождения испытательного срока возмжно официальное оформление по ТК РФ (по Вашему желанию).

Ожидаю Ваши резюме. Отвечу всем

P.S. Если Вы из Курска или Курской области - возможна личная встреча.