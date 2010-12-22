Требуется дизайнер web2.0-щик(ца)

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры, профессионалы своего дела! Предлагаю Вам постоянную работу в нашем офисе, зарплата 35-45 тыс/мес , определяется при собеседовании. О себе - работаем в области создания и продвижения сайтов уже 6 лет, у нас очень дружный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В компанию RDM Software Group требуется вебдванольщик с чувством прекрасного.
Какой же ты ... ?
Ты веришь в цвета и знаешь какие эмоции они вызывают.
Тебе снятся сны об эргономике и юзабилити.
В конце концов ты умеешь делать дизайн, а не просто закончил онлайн-курсы по фотошопу.
Ты самостоятелен и тебя не нужно пинать.
Ты не пропадаешь и всегда отвечаешь не телефон.
Ты можешь сказать клиенту : ты дурак, ты ничего не понимаешь в дизайне.
От твоих дизайнов у мужчин эрекция, и при этом на картинках нет голых сисек.
Если ты делаешь хорошие дизайны... Работать будем. Долго. Много. Плодотворно.
Верим, надеемся, ждем...
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