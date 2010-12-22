Требуется дизайнер web2.0-щик(ца)

В компанию RDM Software Group требуется вебдванольщик с чувством прекрасного.

Какой же ты ... ?

Ты веришь в цвета и знаешь какие эмоции они вызывают.

Тебе снятся сны об эргономике и юзабилити.

В конце концов ты умеешь делать дизайн, а не просто закончил онлайн-курсы по фотошопу.

Ты самостоятелен и тебя не нужно пинать.

Ты не пропадаешь и всегда отвечаешь не телефон.

Ты можешь сказать клиенту : ты дурак, ты ничего не понимаешь в дизайне.

От твоих дизайнов у мужчин эрекция, и при этом на картинках нет голых сисек.

Если ты делаешь хорошие дизайны... Работать будем. Долго. Много. Плодотворно.

Верим, надеемся, ждем...