Ищем дизайнера

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры, профессионалы своего дела!

Предлагаю Вам постоянную работу в нашем офисе, зарплата 35-45 тыс/мес , определяется при собеседовании.

О себе - работаем в области создания и продвижения сайтов уже 6 лет, у нас очень дружный коллектив, приятные коммуникабельные люди и отличное начальство )))

Жду Ваших резюме на почту [email protected] Напишите, пожалуйста, что Вы умеете делать и что уже делали.

или звоните мне 8 905 792 12 19 в удобное для Вас время )))

Марина, старший менеджер компании.