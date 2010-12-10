Дизайнер сателлитов

Требуются дизайнеры для разработки сателлитов

Добрый день.

Для разработки однотипный сайтов-визиток (сателлитов) требуются Дизайнеры.

Сайты похожей структуры, в большинстве случаев требуется только замена основных графических элементов (замена структуры примерно через 10 сайтов).

Объем работы большой, но бюджет 1 макета низкий. Т.к. сайты имеют техническое назначение, то к работе может быть предоставлен список корректировок 1 раз. Объем работы в день: 2 макета

Оплата:

Сдельно, 10$ / макет.

Общий объем работ (от всех дизайнеров) – 8 макетов в день, поэтому при желании можно взять более 2-х макетов за день.

Просьба оставлять заявки на сайте с ссылками на Портфолио. Заранее спасибо.