light-owl

Кристина light-owl

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

regado
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Верстка дизайна и программирование блока
MODX
Грамотная верстка, адекватное поведение. Спасибо!
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $400
от 5 дней
нет рейтинга