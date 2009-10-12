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Кристина
light-owl
light-owl
37 лет
16 лет на
фриланс
-бирже
Была
11 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Александр
regado
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
389 отзывов
$30
10 баллов
16 лет назад
Верстка дизайна и программирование блока
MODX
Грамотная верстка, адекватное поведение. Спасибо!
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $400
от 5 дней
нет рейтинга
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