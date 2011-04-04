Требуется специалист-разработчик. Нужен фанатик своего дела, готовый к следующему:

1. Придется сидеть и разбираться с не совсем четкими инструкциями и задачами. Некоторые из них идут от клиентов, поэтому любые объяснения и требования считаются нормальными.

2. Общение с отделом продаж, также помешанных на своей работе и принципе "Клиент всегда прав". Поэтому нужно будет либо понятно и четко объяснять, почему то-то сделать невозможно, либо сделать это любым способом.

3. Решение проблем с неработающим сервером и почтой. Глубокие знания администрирования не требуются, т.к. есть системный администратор, но начальный уровень все-таки нужен.

4. Работа с самописными движками, на которых отсутствует документация. Придется разбираться самостоятельно.

В обязанности будет входить следующее:

1. Поддержка работы сайтов

2. Поддержка сервера (на уровне определения того, где и что сломалось, и передачи информации в нужные руки), управление доменами и почтой.

3. Подготовка CMS и последующая ее настройка

4. Прием и отправка материалов на верстку и наполнение сайтов. А также дальнейший контроль выполнения верстки и наполнения.

5. Выполнение задач по поддержке сайта (добавление и редактирование материалов сайта)

6. Выполнение текущих задач начальства (пункт включает все, что может касаться сайтостроения, в том числе перенос сайта на другой сервер и его настройка на этом сервере)

Из перечисленных обязанностей следуют следующие необходимые для работы знания:

1. Знание HTML, умение верстать кроссбраузерно. Желательно при этом уметь обращаться с JQuery или другим подобным JavaScript фреймворком

2. Знание PHP, новое ничего писать не придется, а вот разобраться в уже написанном и поправить неработающее будет нужно.

3. Знание основ администрирования; понимание, что такое ns-сервер и зачем он нужен; что такое ip сайта и как он связан с ns-сервером. Вообще желательно понимание того, как работает ДНС.

4. Знание SQL (хотя бы легкие запросы по выборке и вставке данных)

Суммируя все вышенаписанное: нужен специалист "все понемножку", имеющий железные нервы и понимающий, что от сотрудника компании могут что-то требовать, поэтому обижаться на фразу "это ваши обязанности" не стоит.

Работа занимает полный рабочий день: с 8.00 до 17.00 МСК. В это время нужно быть на связи по ICQ и skype (желательно)

Подработка не подойдет, совмещение тоже (поверьте, времени хватать не будет).

В заявках указывайте желаемую месячную зп.