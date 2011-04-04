Добрый день. Компании Market Logic ищет себе верстальщика. Мы ищем хорошего HTML верстальщика, который хочет развиваться в этой сфере. Верстальщик нужен на полный день, офис в Киеве Павловская 29. Создаваемые нами проекты используют css framework бэм (вёрстку независимыми блоками ...
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Требуется специалист-разработчик. Нужен фанатик своего дела, готовый к следующему:
1. Придется сидеть и разбираться с не совсем четкими инструкциями и задачами. Некоторые из них идут от клиентов, поэтому любые объяснения и требования считаются нормальными.
2. Общение с отделом продаж, также помешанных на своей работе и принципе "Клиент всегда прав". Поэтому нужно будет либо понятно и четко объяснять, почему то-то сделать невозможно, либо сделать это любым способом.
3. Решение проблем с неработающим сервером и почтой. Глубокие знания администрирования не требуются, т.к. есть системный администратор, но начальный уровень все-таки нужен.
4. Работа с самописными движками, на которых отсутствует документация. Придется разбираться самостоятельно.
В обязанности будет входить следующее:
1. Поддержка работы сайтов
2. Поддержка сервера (на уровне определения того, где и что сломалось, и передачи информации в нужные руки), управление доменами и почтой.
3. Подготовка CMS и последующая ее настройка
4. Прием и отправка материалов на верстку и наполнение сайтов. А также дальнейший контроль выполнения верстки и наполнения.
5. Выполнение задач по поддержке сайта (добавление и редактирование материалов сайта)
6. Выполнение текущих задач начальства (пункт включает все, что может касаться сайтостроения, в том числе перенос сайта на другой сервер и его настройка на этом сервере)
Из перечисленных обязанностей следуют следующие необходимые для работы знания:
1. Знание HTML, умение верстать кроссбраузерно. Желательно при этом уметь обращаться с JQuery или другим подобным JavaScript фреймворком
2. Знание PHP, новое ничего писать не придется, а вот разобраться в уже написанном и поправить неработающее будет нужно.
3. Знание основ администрирования; понимание, что такое ns-сервер и зачем он нужен; что такое ip сайта и как он связан с ns-сервером. Вообще желательно понимание того, как работает ДНС.
4. Знание SQL (хотя бы легкие запросы по выборке и вставке данных)
Суммируя все вышенаписанное: нужен специалист "все понемножку", имеющий железные нервы и понимающий, что от сотрудника компании могут что-то требовать, поэтому обижаться на фразу "это ваши обязанности" не стоит.
Работа занимает полный рабочий день: с 8.00 до 17.00 МСК. В это время нужно быть на связи по ICQ и skype (желательно)
Подработка не подойдет, совмещение тоже (поверьте, времени хватать не будет).
В заявках указывайте желаемую месячную зп.
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