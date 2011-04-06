Опытный html-верстальщик

Для постоянной работы в РА требуется html-верстальщик. Перечень обязанностей: 1. Оперативная и качественная верстка html/css страниц . 2. Подготовка шаблонов под WordPress и DLE. 3. Периодическая верстка шаблонов веб-интерфейсов. Требование к кандидату: - опыт работы не менее года. - 8 часовая ...
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Добрый день.
Компании Market Logic ищет себе верстальщика.
Мы ищем хорошего HTML верстальщика, который хочет развиваться в этой сфере.
Верстальщик нужен на полный день, офис в Киеве Павловская 29.
Создаваемые нами проекты используют css framework бэм (вёрстку независимыми блоками (Виталия Харисова)). При выборе кандидата ему будет предложено тестовое задание, исходя из которого будет определен его уровень знаний.
Главное, нам нужен человек, который любит свою профессию.
Все желающие пишите:
С наилучшими пожеланиями,
Шульга Леонид
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