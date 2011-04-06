Опытный html-верстальщик

HTML-версткаЗакрытнет заявок117 просмотров
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Добрый день.

Компании Market Logic ищет себе верстальщика.

Мы ищем хорошего HTML верстальщика, который хочет развиваться в этой сфере.

Верстальщик нужен на полный день, офис в Киеве Павловская 29.

Создаваемые нами проекты используют css framework бэм (вёрстку независимыми блоками (Виталия Харисова)). При выборе кандидата ему будет предложено тестовое задание, исходя из которого будет определен его уровень знаний.

Главное, нам нужен человек, который любит свою профессию.

Все желающие пишите:

[email protected]

С наилучшими пожеланиями,

Шульга Леонид

HTML
13 лет назад
market-logic
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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