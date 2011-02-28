Требуется верстальщик срочно

$100
HTML-версткаЗавершен10 заявок283 просмотра
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Требуется верстальщик срочно!

Прошу оставлять все заявки тут, рассмотрю каждого.

Тот кто заинтересует обязательно свяжусь с Вами.

Прошу оставлять свои номера ICQ или Skype

От верстальщика требуется: серьёзное отношение к работе, опыт работы (профессионал своего дела)

без разницы на дивах или в таблицах, главное "КАЧЕСТВЕННО", а также умение интегрирование дизайна в CMS, чтобы могли без проблем разобраться с любой CMS, и как можно чаще и больше проводил время в сети.

Заказы не сложные, сайт визитки и стандартные интернет-магазины.

Кто справится отлично со своей работой, обещаю дальнейшие постоянное сотрудничество.

13 лет назад
JG_Design_Studio
Ян Гориченко 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
kaaD
Юрий 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$300
Юрий отличный специалист, мастер своего дела, очень рад с ним работать. уже далеко не 1й заказ сделали вместе. Таких как он сейчас очень мало. Стабильно в сети, приятный в общение. Спасибо огромное! и дальше буду с ним сотрудничать!
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