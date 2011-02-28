Требуется верстальщик срочно!

Прошу оставлять все заявки тут, рассмотрю каждого.

Тот кто заинтересует обязательно свяжусь с Вами.

Прошу оставлять свои номера ICQ или Skype

От верстальщика требуется: серьёзное отношение к работе, опыт работы (профессионал своего дела)

без разницы на дивах или в таблицах, главное "КАЧЕСТВЕННО", а также умение интегрирование дизайна в CMS, чтобы могли без проблем разобраться с любой CMS, и как можно чаще и больше проводил время в сети.

Заказы не сложные, сайт визитки и стандартные интернет-магазины.

Кто справится отлично со своей работой, обещаю дальнейшие постоянное сотрудничество.