Нужен верстальщик (возможно начинающий)

HTML-версткаЗакрыт45 заявок709 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен верстальщик готовый попробовать свои силы в проэкте.

Приветствуется не пропадание и целеустремленность.

13 лет назад
stonefield
Денис 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Вёрстка на движок CMS

    $100

    Существует наша собственная Система Управления сайтов, для которого необходимо верстать и настраивать уже готовый дизайн сайта. Интересно долгосрочное сотрудничество. Если вы ещё знаете хорошо php, это только приветствуется, значит вы сможете больше.

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • В web стартап требуется верстальщик

    $100

    Для реализации e-commerce сайта ориентированного на международный рынок требуется верстальщик. Задачи которые требуется решать: - Чистая html вёрстка, либо вёрстка под распространённую CMS; - Финализация работ, внесение исправлений и приёмка работ; Требуемые компетенции: - Наличие портфолио по вёрстке с не ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • HTML-верстальщик

    $375

    На постоянную работу в офисе в Киеве требуется HTML-верстальщик. Требования: Кроcброузерная верстка; Javascript, jQuery; Умение разрабатывать сайты на Joomla, WordPress, Drupal. Условия работы: Работа в молодом, дружном коллективе; Професиональный и карьерный рост; Работа над интересными проектами; Офис с видом на станцию метро.

    HTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстальщик на фикс багов.

    На завершающую стадию проекта ищем ответственного и опытного верстальщика со знаниями smarty. Проект - программа, не сайт. Оплата по договорённости.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется на постоянное сотрудничество верстальщик

    Требуется на постоянное сотрудничество верстальщик, желательно на разные CMS. Особенно интересуют Joomla/joostina, WP, DLE, InstantCms.. Требуются люди на постоянную работу (3-4-5 заказов в неделю). У кого занебесные цены, от 100 и выше, просьба не писать. Оплата всегда ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстальщик на постоянное сотрудничество

    Нужен верстальщик - ответственно подходящий к поставленной задаче; - доступный в сети хотя бы несколько часов в день; - понимающий, что такое семантическая верстка; Необходим опыт: - верстка HTML/XHTML - отличное знание СSS Полезен опыт: - применения технологий: JavaScript, DHTML, XML, XSLT; - создания ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется верстальщик

    $500

    Нужен хороший верстальщик, который соблюдает сроки. Есть возможность обеспечить постоянным потоком работы. Важный момент: наличие скайпа. Оплата работы обсуждается индивидуально по каждому проекту.

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется практикующий специалист, бизнес-тренер

    Условия: Обучение специалистов: дизайнеров, программистов по созданию и наполнению сайтов, продвижению, HTML-верстка Flash-дизайн, HTML 5, разработка игр и так далее. В Агентство Бизнес Образования требуется практикующий специалист в области ИТ, дизайна, разработки сайтов, для плодотворного и долгосрочного ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад