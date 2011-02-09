HTML-верстальщик

$375
HTML-версткаЗакрыт2 заявки245 просмотров
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На постоянную работу в офисе в Киеве требуется HTML-верстальщик.

Требования:

Кроcброузерная верстка;

Javascript, jQuery;

Умение разрабатывать сайты на Joomla, WordPress, Drupal.

Условия работы:

Работа в молодом, дружном коллективе;

Професиональный и карьерный рост;

Работа над интересными проектами;

Офис с видом на станцию метро.

HTML
13 лет назад
svitsoft-ua
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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