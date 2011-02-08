Требуется на постоянное сотрудничество верстальщик, желательно на разные CMS. Особенно интересуют Joomla/joostina, WP, DLE, InstantCms.. Требуются люди на постоянную работу (3-4-5 заказов в неделю).

У кого занебесные цены, от 100 и выше, просьба не писать.

Оплата всегда идет по факту выполненной работы.

Оставляйте свои заявки, указывая на какие системы натягиваете и вилку цен.

С ув.