Ищу дизайнера – верстальщика

Нужен верстальщик(возможно несколько) для различных проектов (веб-сайты, интерфейсы) Обязательные требования - блочная верстка, одинаковое отображение в IE выше 6 версии, FF, Opera, Safari, Chrome. Иногда требуется знание jQuery, как минимум умение найти и адаптировать существующие плагины. От вас ...
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Ищу для совместной работы по проектам пунктуального,целеустремленного дизайнера – верстальщика.
Требования: умение верстать шаблоны для joomla,создовать макеты шаблона и верстать их иметь для оперативной связи skype,icq, телефон.
Приветствуется опыт работы с asp.net проектами
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