Для удалённой работы требуется Joomla 1.5 - верстальщик. Требования - кроссбраузерно и div+css (любители табличной верстки нам не нужны) Сложность вёрстки в основном, уровень сайтов-визиток... (контент и пару модулей...) Скорость - сутки +/- день Оплата сдельная. Предоплаты ...
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Веб-студии требуется друпал-верстальщик на постоянную основу. В среднем выходит 2-3 заказа в мес.
Требования:
-обязательный опыт верстки друпал-сайтов
-пунктуальность
Оплата до 50 дол. за сайт!
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