Кодер / Верстальщик

На полный рабочий день разыскивается молодой (или не очень) верстальщик / кодер. Работа в офисе в центре города в коллективе из специалистов своей области. Нетривиальные, сложные проекты, хорошая компенсация труда и высокая з/п.

Город — Ульяновск

Кодеровщик / верстальщик должен:

— верстать psd макеты чистым, валидным кодом, помня о кроссбраузерности, понимая основные тенденции верстки;

— уметь настривать 1С Битрикс;

— хотеть зарабатывать и развиваться;

— понимать что такое сроки (проектов «должно было быть сделано вчера» не бывает).

Хотелось бы видеть члена команды, а не сотрудника, любые предложения со стороны кандидата рассмотрим.

З/П определяется в ходе собеседования, не ниже должного уровня у человека с необходимой компетенцией.

Так же ищем одного фрилансера для передачи части проектов на аутсорс, требования такие же.

Условия для обоих позиций готов обсудить в личке.