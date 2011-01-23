Кодер / Верстальщик

Для удалённой работы требуется Joomla 1.5 - верстальщик. Требования - кроссбраузерно и div+css (любители табличной верстки нам не нужны) Сложность вёрстки в основном, уровень сайтов-визиток... (контент и пару модулей...) Скорость - сутки +/- день Оплата сдельная. Предоплаты ...
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На полный рабочий день разыскивается молодой (или не очень) верстальщик / кодер. Работа в офисе в центре города в коллективе из специалистов своей области. Нетривиальные, сложные проекты, хорошая компенсация труда и высокая з/п.
Город — Ульяновск
Кодеровщик / верстальщик должен:
— верстать psd макеты чистым, валидным кодом, помня о кроссбраузерности, понимая основные тенденции верстки;
— уметь настривать 1С Битрикс;
— хотеть зарабатывать и развиваться;
— понимать что такое сроки (проектов «должно было быть сделано вчера» не бывает).
Хотелось бы видеть члена команды, а не сотрудника, любые предложения со стороны кандидата рассмотрим.
З/П определяется в ходе собеседования, не ниже должного уровня у человека с необходимой компетенцией.
Так же ищем одного фрилансера для передачи части проектов на аутсорс, требования такие же.
Условия для обоих позиций готов обсудить в личке.
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