Дизайнеры и верстальщики для студии

Требуется верстальщик для постоянного сотрудничества, оплата попроектная. Стандартные квалификационные требования: (X)HTML, CSS, кроссбраузерная верстка, знание JS (jQuery). Желательно знание XSL. Опыт работы обязателен. В заявке оставляйте 3-4 примера ваших работ с оценкой стоимости. Заявки оставлять здесь или ...
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Здравствуйте!
Начинающей студии требуются верстальщики и дизайнеры. Вёрстка для DLE, Joomla, IP.Board и uCoz.
Ваша денежная прибыль будет зависеть от заказа минус 20 - 30%. В общем можем договориться..
Студия совсем новая. На постоянную работу.
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