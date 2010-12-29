Нужен хороший верстальщик

Необходим верстальщик. Знания js приветствуются. Необходимо будет так же цеплять скрипты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу хорошего верстальщика для длительного и плодотворного сотрудничества.
Требования:
1. Сверстанный дизайн должен правильно отображаться в следующих браузерах:
IE 6, 7, 8, 9
Firefox 3.5, 3.6+
Safari
Chrome 7, 8
2. Сверстанный дизайн должен отображаться без горизонтального скролла
в разрешении экрана 1024х768
3. Сверстанный дизайн должен проходить валидацию validator.w3.org
4. При верстке по-возможности использовать спрайты
5. Названия класов должны быть логическими
6. Хорошее знание javascript/jquery и умение его применять
Присылайте ссылки на примеры и вашу среднюю стоимость верстки за страницу.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
На данный момент готовятся к верстке три сайта. Верстка будет нужна в середине января - феврале. Один сайт - простой, одна страница, второй - 6 страниц, третий - 22-25 страниц. Требования к верстальщику: 1) Div-верстка, 2) Присутствие "на ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт13 лет назад
Для постоянного сотрудничества ищется верстальщик. Требования: - Кросбраузерная верстка(ie6+, safari4+, opera10+, firefox3+). - Валидная - Семантичная! Примеры работ показывать обязательно.HTML-верстка22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Доброй ночи, уважаемы фрилансеры. и так суть вопроса : Я Веб дизайнер , в данный момент работаю с людьми которые заказывают сайты под ключ ( точнее дизайн + верстка). Нужен верстальщик для долгосрочного сотрудничества (я думаю ...HTML-верстка30 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходим специалист блочной верстки, работа удаленная. Важно: качественный результат выполненный в срок. PS: в качестве образца прошу высылать выполненый пример вестки страницы "контактная форма" : [логотип] ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Срочно требуется верстальщик, для "плотной" занятости (верстки). подробности в личке.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Молодой веб-сдудии требуется верстальщик, который может валидно и кроссбраузерно верстать дизайны сайтов и их элементов. Обязательные качества: адекватность, исполнительность, вежливость, желание работать и зарабатывать. Требования к знаниям: - Отличное знание HTML и CSS; - Знание ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется спец по верстке - верстать дизайн с нуля, править верстку через CMS, тестирование кроссбраузерности. Оплата по часам (3$ в час) или сдельно (50$ за среднюю верстку). Загрузка практически постоянная.HTML-верстка17 заявокЗакрыт13 лет назад
Меня зовут Денис Куликов, я работаю в компании «АЛБ Плюс». Наша компания занимается развитием бизнеса наших клиентов, используя инструменты и возможности, которыми располагает сеть Интернет. В этом бизнесе мы не новички, хорошо знаем рынок ...HTML-верстканет заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требования: Опыт от 2-х лет; Отличное знание HTML и CSS; Знание JS (jquery) (небольшие правки); Владение графическими пакетами и программами верстки; Знания особенностей различных браузеров (Кроссбраузерная верстка). Личные качества: Ответственность, хорошая самоорганизация, целеустремленность, ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт13 лет назад