Нужен хороший верстальщик

На данный момент готовятся к верстке три сайта. Верстка будет нужна в середине января - феврале. Один сайт - простой, одна страница, второй - 6 страниц, третий - 22-25 страниц. Требования к верстальщику: 1) Div-верстка, 2) Присутствие "на ...