Нужен верстальщик на долгосрочное сотрудничество

Доброй ночи, уважаемы фрилансеры. и так суть вопроса :

Я Веб дизайнер , в данный момент работаю с людьми которые заказывают сайты под ключ ( точнее дизайн + верстка). Нужен верстальщик для долгосрочного сотрудничества (я думаю на 2-3 месяца не меньше). В данный момент есть 1 готовый дизайн который нужно верстать и 3 заказа которые я сейчас рисую (т.е. 4 заказа). Дизайны по сути будут не трудные. Для опытного верстальщика проблем не будет. Пример дизайна который готов сейчас покажу в личку всем кому интересно.

От исполнителя требуеться :

Хорошая, чистая верстка.

Портфолио

Положительные отзывы.

В Идеале это был бы человек из Николаева (для расчета налом) но это не критично !

Большим критерием выбора являеться - цена, так заказчик дает обьем работ но просит скидку (обьем работ планируеться после НГ довольно большой в районе 10-15 (может больше) проектов в месяц)

Все предложения прошу оставлять тут. Я свяжусь с человеком (возможно понадобяться несколько человек после НГ

), так что прошу оставлять заявки всем кому интересно