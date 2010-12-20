Нужен верстальщик на долгосрочное сотрудничество

Необходим специалист блочной верстки, работа удаленная. Важно: качественный результат выполненный в срок. PS: в качестве образца прошу высылать выполненый пример вестки страницы "контактная форма" : [логотип] ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброй ночи, уважаемы фрилансеры. и так суть вопроса :
Я Веб дизайнер , в данный момент работаю с людьми которые заказывают сайты под ключ ( точнее дизайн + верстка). Нужен верстальщик для долгосрочного сотрудничества (я думаю на 2-3 месяца не меньше). В данный момент есть 1 готовый дизайн который нужно верстать и 3 заказа которые я сейчас рисую (т.е. 4 заказа). Дизайны по сути будут не трудные. Для опытного верстальщика проблем не будет. Пример дизайна который готов сейчас покажу в личку всем кому интересно.
От исполнителя требуеться :
Хорошая, чистая верстка.
Портфолио
Положительные отзывы.
В Идеале это был бы человек из Николаева (для расчета налом) но это не критично !
Большим критерием выбора являеться - цена, так заказчик дает обьем работ но просит скидку (обьем работ планируеться после НГ довольно большой в районе 10-15 (может больше) проектов в месяц)
Все предложения прошу оставлять тут. Я свяжусь с человеком (возможно понадобяться несколько человек после НГ
), так что прошу оставлять заявки всем кому интересно
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