Уважаемые фрилансеры! Молодой веб-сдудии требуется верстальщик, который может валидно и кроссбраузерно верстать дизайны сайтов и их элементов. Обязательные качества: адекватность, исполнительность, вежливость, желание работать и зарабатывать. Требования к знаниям: - Отличное знание HTML и CSS; - Знание ...
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Срочно требуется верстальщик, для "плотной" занятости (верстки).
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