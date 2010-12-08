Верстальщик высокого уровня

$2500
HTML-версткаЗакрыт16 заявок242 просмотра
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Требования:

Опыт от 2-х лет;

Отличное знание HTML и CSS;

Знание JS (jquery) (небольшие правки);

Владение графическими пакетами и программами верстки;

Знания особенностей различных браузеров (Кроссбраузерная верстка).

Личные качества:

Ответственность, хорошая самоорганизация, целеустремленность, обучаемость, высокая работоспособность;

Умение слушать;

Умение работать самостоятельно и быстро.

Условия:

Работа удаленная;

З\п: высокая (попроектно).

13 лет назад
Teralabs
Антон 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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