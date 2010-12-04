Требуются верстальщики под DLE

Для работы в начинающей студии веб дизайна требуется верстальщики под DataLife Engine. Обязательно опыт работы, так же наличие портфолио. Цены на заказы дизайнов в студии еще не выставлены, по этому обсудим их со всеми сотрудниками.

Так же нужны верстальщики под другие CMS, дизайнеры, программисты и скриптеры.