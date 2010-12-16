HTML-верстальщик

$1000
HTML-версткаЗакрытнет заявок122 просмотра
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IPark Ventures (г. Одесса) занимается разработкой собственных стартапов (высоконагруженные социальные сети) Сегодня у нас открыта вакансия "верстальщик HTML"

Требования:

- Хорошие знания JavaScript‚ Ajax

- высокий уровень знаний HTML‚ CSS

- Опыт блочной и табличной верстки

- Верстка под разные браузеры

- Кроссбраузерность и валидность кода

Резюме рассматриваются только с наличием портфолио.

Мы предлагаем работу с интересными долгосрочными проектами. Дружный молодой коллектив, офис в центре города.

Заработная плата высокая, по результатам собеседования.

Резюме высылайте на [email protected]

HTML
13 лет назад
h_r
29 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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