HTML-верстальщик

Необходимо сверстать простой макет. Требования: - Кросбраузерная верстка(ie6+, safari4+, opera10+, firefox3+). - Валидная - Семантичная! Не хотелось бы увидеть div на параграфе вместо , набор ссылок вместо на менб и т.д. Макет прикрепил.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
IPark Ventures (г. Одесса) занимается разработкой собственных стартапов (высоконагруженные социальные сети) Сегодня у нас открыта вакансия "верстальщик HTML"
Требования:
- Хорошие знания JavaScript‚ Ajax
- высокий уровень знаний HTML‚ CSS
- Опыт блочной и табличной верстки
- Верстка под разные браузеры
- Кроссбраузерность и валидность кода
Резюме рассматриваются только с наличием портфолио.
Мы предлагаем работу с интересными долгосрочными проектами. Дружный молодой коллектив, офис в центре города.
Заработная плата высокая, по результатам собеседования.
Резюме высылайте на [email protected]
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