На постоянную, удаленную работу требуется Верстальщик, вебмастер Требования: - адекватность - умение качественно верстать - отличное знание css, html - готовность работать с нашей cms, разбираться в шаблонах - доступность с 10 до 18 по мск – СТРОГОЕ ТРЕБОВАНИЕ Плюсом будет знание ...
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Компании easyVeasy специализирующейся в области разработки модулей и тем для Magento требуется:
Основные обязанности:
• Вёрстка и интеграция тем для Magento (готовы обучить специфике Magento, если необходимо)
Требования:
• Не менее 2 летнего опыта работы в области вёрстки
• Умение разбираться в чужом коде
• Опыт работы в команде, в том числе удалённой
Знания:
• Magento (желательно)
• Умение верстать чистую валидную и кроссбраузерную вёрстку
• Технический английский на уровне чтения технической документации
Личные качества:
• Ответственность, пунктуальность, придирчивость к мелочам
• Умение планировать и оценивать свои задачи
• Умение быстро разобраться в проекте и чужом исходном коде
• Умение работать в условиях многозадачности и разно приоритетности
• Системный подход к решению задач
Мы предлагаем:
• Работу над интересными темами , а также участие в разработке высоконагруженных магазинов на базе Magento.
• Полный удалённый рабочий день (10 – 20 GMT +1). Возможен гибкий график работы.
• Карьерный рост
• Ежемесячные бонусы
Заработная плата обсуждается после собеседования через Skype.
Обязательно указывайте свои контактные данные:
1. Номер телефона в международном формате.
2. Skype
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