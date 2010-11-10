Требуется верстальщик

HTML-версткаЗакрыт7 заявок280 просмотров
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Компании easyVeasy специализирующейся в области разработки модулей и тем для Magento требуется:

Основные обязанности:

• Вёрстка и интеграция тем для Magento (готовы обучить специфике Magento, если необходимо)

Требования:

• Не менее 2 летнего опыта работы в области вёрстки

• Умение разбираться в чужом коде

• Опыт работы в команде, в том числе удалённой

Знания:

• Magento (желательно)

• Умение верстать чистую валидную и кроссбраузерную вёрстку

• Технический английский на уровне чтения технической документации

Личные качества:

• Ответственность, пунктуальность, придирчивость к мелочам

• Умение планировать и оценивать свои задачи

• Умение быстро разобраться в проекте и чужом исходном коде

• Умение работать в условиях многозадачности и разно приоритетности

• Системный подход к решению задач

Мы предлагаем:

• Работу над интересными темами , а также участие в разработке высоконагруженных магазинов на базе Magento.

• Полный удалённый рабочий день (10 – 20 GMT +1). Возможен гибкий график работы.

• Карьерный рост

• Ежемесячные бонусы

Заработная плата обсуждается после собеседования через Skype.

Обязательно указывайте свои контактные данные:

1. Номер телефона в международном формате.

2. Skype

13 лет назад
vivankov
Вадим 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
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