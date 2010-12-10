Нужен специалист для верстки кода из готовых шаблонов формата PSD. 100% понимание проблем отображения сайтов во всех браузерах. Нужен человек, имеющий большой опыт работы с системой wordpress. Приветствуется портфолио, жду предложений на электронный ящик [email protected] Указывайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную, удаленную работу требуется Верстальщик, вебмастер
Требования:
- адекватность
- умение качественно верстать
- отличное знание css, html
- готовность работать с нашей cms, разбираться в шаблонах
- доступность с 10 до 18 по мск – СТРОГОЕ ТРЕБОВАНИЕ
Плюсом будет знание javascript, jquery, php, smarty, ajax
Обязанности:
- вёрстка макетов
- правки к уже имеющимся вёрсткам
- перенос и правка контента
Оплата:
3$ в час. В случае адекватности, оперативности и высокого качества выполненной работы оплата поднимается до 4-5$ в час
Оплата происходит денежным переводом или на wmr, раз в месяц, в его начале.
Прочее
Я ищу человека, который действительно умеет верстать, быстро может разобраться как исправить баг в вёрстке, отвественен и трудолюбив.
почта: [email protected]
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