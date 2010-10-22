Ищу сильного верстальщика HTML

HTML-версткаЗакрыт20 заявок398 просмотров
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Ищу верстальщика для удаленного сотрудничества под проект.

ТОЛЬКО БЛОЧНАЯ ВЕРСТКА!

Только уверенный в своих знаниях специалист.

100% понимание проблем отображения сайтов во всех браузерах.

УРОВЕНЬ ВЕРСТКИ:

Уровень верстки и принципы: http://www.lefspb.ru/

Умение сделать верстку-перевертыш (то есть пустить контент как можно выше по коду).

Прошу присылать примеры работ, сроки исполнения, стоимость.

Сразу хочу сказать: тщательно отбираю кандидатуру, на быстрый ответ не рассчитывайте. Речь идет о постоянном сотрудничестве и профессиональном подходе.

HTML
13 лет назад
intelwebs
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов
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