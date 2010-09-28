Верстальщик

Нужен постоянный сотрудник на должность верстальщика, если он еще и программист- лучше вдвойне.

Задачи: в готовый сайт - внесение новостей, размещение фотографий проектов, увеличение каталога продукции.

На постоянной основе- не хотелось бы постоянно менять исполнителей.

До этого работали с другим исполнителем, к сожалению, он ,взяв предоплату- не выполнил проект, мы с ним распрощались.

По оплате- у меня есть предыдущие тарифы, они меня устраивают, от вас- ваше предложение. Сразу после размещения - оплата. Уверена, сможем договориться.