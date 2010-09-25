Требуется верстальщик (JS программист)

В студию КлаудМилл www.cloudmill.ru Требуется верстальщик в штат. г. Санкт-Петербург

Удаленная работа не интересует.

Обязанности: верстка сайтов с использованием javascript конкретно фреймворка jquery. Знание JS обязательно. Все проекты сложные и сильно нагружены скриптами. Постоянно используется Ajax, данные в json\xml, динамическое построение страницы. Никакого кодинга на PHP\Perl\etc от Вас требоваться не будет, но понимание работы и ответов от сервера необходимы.

Требования:

- Обязательно знание JS в т.ч. Ajax

- Использование jQuery

- Верстка только в xhtml strict кроссбраузерно, в т.ч. IE6, верстка должна проходить валидацию.

- Опыт в оптимизации и сжатии CSS\JS

- Знание HTML5 или желание научиться, WebSockets.

- CSS3\sIFR\etc

г. Санкт-Петербург, м. Восстания.

Работа в офисе с 12:00-20:00 пятидневка.

з/п до 40.000 рублей по результатам собеседования и портфолио.

От вас портфолио и опыт работы (в штате, обязателен)