Опытный xHTML верстальщик на удаленную работу

HTML-версткаЗакрыт18 заявок347 просмотров
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Для долговременного сотрудничества требуется опытный верстальщик xHTML/CSS.

Обязательно фрилансер, т.е. не занятый на постоянной работе где-либо с утра до вечера.

Требования:

- Солидный опыт блочной верстки и создания CSS, отраженный в портфолио.

- Умение использовать и адаптировать jQuery.

- Кроссбраузерность верстки ( IE, Mozilla, Opera, Safari, Chrome )

- Достойная обратная связь (оперативность в Skype и e-Mail)

- Знание английского языка (чтение, понимание тех.заданий)

Оплата сдельная по-проектно или периодическая (1-2 раза в месяц) через одну из банковских систем денежных переводов или WebMoney.

Просьба демонстрировать только свои готовые работы.

HTML
13 лет назад
advanpixel
Виталий 
49 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
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