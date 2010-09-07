Frontend-программист, верстальщик + JS

На долгосрочное сотрудничество ищем frontend-программиста-верстальщика

Знания:

• Отличные знания XHTML и CSS. Кроссбраузерность.

• Верстка на div-ах (любой степени сложности).

• JavaScript, обязательно jQuery (плагины).

• Понимание сути стиля и дизайна. Дорисовка новых страниц из похожих шаблонов не должна пугать.

• Желательно – PHP, Python

Задачи:

• Верстка шаблонов дизайна из .PSD-файлов. Надо понимать, что такое "верстка под движок", блочность, верстка фрагментов, встраивание новых блоков в уже работающий дизайн и др. Наличие только .JPG шаблона не должно являться непреодолимой преградой.

• Результатом должен быть работающий пример. Динамичная страница на тестовых данных (с работающими скриптами, xhtml + JS + jQuery).

• Желательно иметь понятия о PHP, Python и других скриптовых языках. На уровне понимания как сделать шаблоны так, чтобы потом можно было легко их прицепить к движку без геморроя.

Требования:

• Встроенный перфекционизм. Ваш труд будут видеть огромное количество пользователей.

• Работа удаленная.

• Оплата сдельная

Нас интересуют ваши предыдущие работы, собственные проекты и вообще любые ссылки на образцы творчества, дополнительные/смежные навыки и т.д.

Просьба при отклике на вакансию обязательно написать в личные сообщения письмо о том, как Вы по 10-балльной шкале оцениваете свои знания и навыки по четырем вышеуказанным требованиям. Обязательно укажите ожидаемый размер и форму оплаты.