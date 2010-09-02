Специалист по кроссбраузерной верстке

Мы ищем специалсита для постоянного сотрудничества. Работа будет заключаться в доработке различных сайтов и внесении изменений (например, разместить текст, добавить фото, поменять телефон в шапке сайта и т.п.) Желательно, чтобы человек был на связи с понедельника по ...