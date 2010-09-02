Нужен верстальщик умеющий вникать в нюансы движка из обязательных навыков - ответственность и сообразительность придется вникать в html5 js git Важно уметь пользоваться blueprint оплата почасовая потому пишите стоимость часа и где смотреть предыдущие работы.
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HTML-кодер для удаленного сотредничества требуется
Нужен специалист по кроссбраузерной верстке со стажем и портфолио.
От вас цена работы/час. Примеры работ с указанием цен.
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